В Росавтодоре рассказали о состоянии дороги на месте ДТП с участием Собчак

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В Росавтодоре рассказали RT о состоянии дороги в Краснодарском крае на месте, где 9 октября столкнулись несколько автомобилей, в том числе Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась телеведущая Ксения Собчак.
В Росавтодоре рассказали о состоянии дороги на месте ДТП с участием Собчак
  • РИА Новости

По данным Росавтодора, на этом отрезке трассы Адлер — Красная Поляна было освещение, установлены знаки с ограничением скорости.

Также он рассказал, что разметка была обновлена в мае — полосы встречного движения разделяла сплошная линия. Отмечается, что обгон в указанном месте запрещён.

Ранее сообщалось, что момент ДТП в районе Сочи с участием автомобиля, в котором находилась Собчак, попал на камеры видеонаблюдения. RT публиковал видеозапись.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести. 

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