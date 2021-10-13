В Росавтодоре рассказали о состоянии дороги на месте ДТП с участием Собчак
- РИА Новости
По данным Росавтодора, на этом отрезке трассы Адлер — Красная Поляна было освещение, установлены знаки с ограничением скорости.
Также он рассказал, что разметка была обновлена в мае — полосы встречного движения разделяла сплошная линия. Отмечается, что обгон в указанном месте запрещён.
Ранее сообщалось, что момент ДТП в районе Сочи с участием автомобиля, в котором находилась Собчак, попал на камеры видеонаблюдения. RT публиковал видеозапись.
9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.
В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.