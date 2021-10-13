Невролог перечислил полезные свойства массажа

Невролог, мануальный терапевт Сергей Козлов перечислил полезные свойства массажа.

«Любой массаж исключительно полезен. Он обеспечивает приток крови, питание тканей, выводит шлаки, разгоняет соли, расслабляет мышцы, возвращает телу приятную гибкость», — цитирует эксперта издание «Правда.Ру».

По словам Козлова, массаж также помогает освободить кожу от омертвевших клеток.

Как отметил невролог, сила в массаже не имеет большого значения — важнее знание анатомического строения, тонкость осязания.

«Во время массажа не должно быть больно. Эффективен только массаж, который воздействует на расслабленное тело, а боль и расслабление несовместимы», — сказал эксперт.

Он добавил, что после первых сеансов могут появиться покраснения, исчезающие через час, а при глубоком массаже — и небольшие отёки, которые проходят в течение суток.

Ранее Михаил Бобырь, невролог, академик РАМТН, кандидат медицинских наук, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как избавиться от боли в спине при помощи плавания.