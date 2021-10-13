Невролог перечислил полезные свойства массажа

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Невролог, мануальный терапевт Сергей Козлов перечислил полезные свойства массажа.
Невролог перечислил полезные свойства массажа
  • Pixabay

«Любой массаж исключительно полезен. Он обеспечивает приток крови, питание тканей, выводит шлаки, разгоняет соли, расслабляет мышцы, возвращает телу приятную гибкость», — цитирует эксперта издание «Правда.Ру».

По словам Козлова, массаж также помогает освободить кожу от омертвевших клеток.

Как отметил невролог, сила в массаже не имеет большого значения — важнее знание анатомического строения, тонкость осязания.

«Во время массажа не должно быть больно. Эффективен только массаж, который воздействует на расслабленное тело, а боль и расслабление несовместимы», — сказал эксперт.

Он добавил, что после первых сеансов могут появиться покраснения, исчезающие через час, а при глубоком массаже — и небольшие отёки, которые проходят в течение суток.

Ранее Михаил Бобырь, невролог, академик РАМТН, кандидат медицинских наук, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как избавиться от боли в спине при помощи плавания.

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