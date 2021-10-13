Путин рассказал о деятельности оппозиции в России

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в рамках Российской энергетической недели заявил, что оппозиция в России работает и критикует власть «так жёстко, как, может быть, в других странах это не делают».

«Что касается в целом оппозиции: она у нас работает, жива, критикует власть. Причём критикует так жёстко, повторяю ещё раз, как, может быть, в других странах это не делают», — заявил глава государства.

Также он отметил, что «Газпром» продаёт газ в Европу и финансирует оппозиционные СМИ, в том числе одну из радиостанций, которая «занимает крайние позиции по любому вопросу».

«И каждый второй имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает, ничего», — отметил президент.

По его словам, аналогичные примеры в мире найти непросто.

Также Путин заявил, что переживания относительно ситуации с демократией в России сильно преувеличены.