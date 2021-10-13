Путин ответил на вопрос о возможности признания Муратова иноагентом

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Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», ответил на вопрос о возможности признания главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова иноагентом.
Путин ответил на вопрос о возможности признания Муратова иноагентом
  • Reuters

«Если он не нарушит российский закон и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, он не будет», — заявил Путин. 

Президент добавил, что если Муратов будет «прикрываться Нобелевской премией, как щитом», чтобы нарушать российское законодательство, то «он пойдёт на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или ещё по каким-то другим соображениям».

Он также отметил необходимость исполнения российских законов вне зависимости от заслуг.

RT вёл прямую трансляцию.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.

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