Путин назвал преувеличенными переживания по поводу демократии в России

Переживания относительно ситуации с демократией в России сильно преувеличены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках сессии Российской энергетической недели.

«Переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. О нас не беспокойтесь, подумайте лучше о себе», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что демократия в западных странах понимается по-разному.

«Вот когда в Европе, да и в Штатах, разгоняют различные массовые мероприятия с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа — это свобода или нет?» — заявил российский лидер, отметив, что это «не очень похоже на свободу».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада пытаются создать вокруг России пояс нестабильности за счёт её ближайших соседей.