В Удмуртии возобновили полёты санавиации

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщила, что полёты санитарной авиации вновь возобновили в республике.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«95% пациентов, которые транспортируются вертолётом санавиации — это пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения, сердечно-сосудистыми нарушениями, пациенты после ДТП, нуждающиеся в срочной помощи. Счёт в этих случаях идёт на минуты, и от скорости оказания медицинской помощи зависит дальнейшая жизнь человека», — прокомментировал и. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Стрижнев.

С 1 сентября санавиация республики провела 15 вылетов, в 13 из которых пациентов эвакуировали для дальнейшего лечения в республиканские медицинские центры.

Как ранее сообщал телеканал «360», вертолёты с бригадами врачей совершили 449 вылетов в Московской области с начала года, это на 136 вылетов больше, чем годом ранее.