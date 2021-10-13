В Удмуртии возобновили полёты санавиации

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Пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщила, что полёты санитарной авиации вновь возобновили в республике.
В Удмуртии возобновили полёты санавиации
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«95% пациентов, которые транспортируются вертолётом санавиации — это пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения, сердечно-сосудистыми нарушениями, пациенты после ДТП, нуждающиеся в срочной помощи. Счёт в этих случаях идёт на минуты, и от скорости оказания медицинской помощи зависит дальнейшая жизнь человека», — прокомментировал и. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Стрижнев.

С 1 сентября санавиация республики провела 15 вылетов, в 13 из которых пациентов эвакуировали для дальнейшего лечения в республиканские медицинские центры.

Как ранее сообщал телеканал «360», вертолёты с бригадами врачей совершили 449 вылетов в Московской области с начала года, это на 136 вылетов больше, чем годом ранее.

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