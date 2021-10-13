Администраторы поликлиник Москвы более 1,2 млн раз ответили на вопросы пациентов

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В рамках проекта «Мой администратор» сотрудники центров «Мои документы» более 1,2 млн раз ответили на различные вопросы пациентов столичных поликлиник, в том числе о записи на приём и поиске кабинета.
Администраторы поликлиник Москвы более 1,2 млн раз ответили на вопросы пациентов
  • © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» стали неотъемлемой частью нового московского стандарта — ежедневно они помогают посетителям городских поликлиник более 11 тыс. раз, а всего с момента начала работы помогли уже свыше 1,2 млн раз», — отметила руководитель проекта по обучению и развитию корпоративной среды центров госуслуг «Мои документы» Александра Локштанова.

Уточняется, что проект «Мой администратор» функционирует в московских поликлиниках, открытых после капремонта по новому стандарту.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.

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