Роструд напомнил о трёхдневной рабочей неделе в начале ноября

Рабочая неделя в начале ноября будет трёхдневной из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

«В начале ноября россиян ожидают трёхдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства и переносом выходного дня», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут дни с 1 по 3 ноября, а выходными — с 4 по 7 ноября, пояснили в Роструде.

Продолжительность предпраздничного дня, 3 ноября, будет сокращена на час.

Ранее стало известно об утверждении правительством календаря праздничных дней на 2022 год.