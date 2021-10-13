Роструд напомнил о трёхдневной рабочей неделе в начале ноября
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«В начале ноября россиян ожидают трёхдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства и переносом выходного дня», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут дни с 1 по 3 ноября, а выходными — с 4 по 7 ноября, пояснили в Роструде.
Продолжительность предпраздничного дня, 3 ноября, будет сокращена на час.
Ранее стало известно об утверждении правительством календаря праздничных дней на 2022 год.