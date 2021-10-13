В Госдуме поддержали идею ограничения использования тюбингов детьми

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение ввести в России возрастные ограничения на использование тюбингов детьми.

«Да, конечно, я поддержу данную инициативу. Считаю, что необходимо также расширять поле деятельности в этой сфере», — сказала депутат.

Она отметила, что тюбинг — не единственное опасное развлечение, требующее регулирования, особенно в туристической сфере.

«Например, тот же джиппинг. Это фактически изменение конструкции автомобиля. При этом автомобиль не отвечает требованиям безопасности… Если автомобиль перевернётся, это может привести к самым катастрофическим последствиям. Мне кажется, пора навести в этой отрасли порядок. Первую попытку мы уже делали, однако она не получила одобрения. Потому что достаточно сформулировать перечень экстремальных туристических развлечений, которые требуют дополнительного регулирования, не только для взрослых, но и прежде всего для детей. Наверное, если родителям не объяснять этого, то они могут подвергнуть жизнь своего ребёнка опасности», — заключила Бессараб.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести возрастное ограничение на использование тюбинга детьми до 12 лет.

В своём обращении общественный деятель отметил, что на протяжении последней зимы в СМИ появлялись многочисленные новостные сообщения о гибели или получении серьёзных травм детьми, использующими тюбинги для катания со снежных горок.

Подробнее — в материале RT.