В России предложили ограничить использование тюбингов детьми до 12 лет

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Дмитрий Рункевич
Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести возрастное ограничение на использование тюбинга. Копия письма на имя и. о. главы МЧС Александра Чуприяна есть в распоряжении RT.
В России предложили ограничить использование тюбингов детьми до 12 лет
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В своём обращении общественный деятель отметил, что на протяжении последней зимы в СМИ появлялись многочисленные новостные сообщения о гибели или получении серьёзных травм детьми, использующими тюбинги для катания со снежных горок.

При этом трагические ситуации зачастую происходили с детьми дошкольного возраста или возраста начальной школы, в котором дети ещё не способны быстро осознать угрозу, среагировать, не имеют достаточной мышечной массы для каких-либо манипуляций с тюбингом во время езды.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничить на территории России использование тюбингов лицами в возрасте до 12 лет, а также предусмотреть возможные штрафные санкции в отношении законных представителей ребёнка либо иных взрослых лиц, предоставивших ребёнку в возрасте до 12 лет возможность использовать тюбинг», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России предложили создать отечественную операционную систему для детей.

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