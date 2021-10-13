В России предложили ограничить использование тюбингов детьми до 12 лет

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести возрастное ограничение на использование тюбинга. Копия письма на имя и. о. главы МЧС Александра Чуприяна есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что на протяжении последней зимы в СМИ появлялись многочисленные новостные сообщения о гибели или получении серьёзных травм детьми, использующими тюбинги для катания со снежных горок.

При этом трагические ситуации зачастую происходили с детьми дошкольного возраста или возраста начальной школы, в котором дети ещё не способны быстро осознать угрозу, среагировать, не имеют достаточной мышечной массы для каких-либо манипуляций с тюбингом во время езды.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничить на территории России использование тюбингов лицами в возрасте до 12 лет, а также предусмотреть возможные штрафные санкции в отношении законных представителей ребёнка либо иных взрослых лиц, предоставивших ребёнку в возрасте до 12 лет возможность использовать тюбинг», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России предложили создать отечественную операционную систему для детей.