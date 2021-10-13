У берегов Сахалина перевернулась лодка с туристами на борту

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У берегов Сахалина перевернулась моторная лодка с пятью туристами на борту, никто не пострадал.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

«Силами корабельного состава Пограничного управления пятеро граждан были обнаружены на мысе (Анива). Подавали сигнал бедствия фонарём. Люди эвакуированы», — говорится в заявлении погрануправления.

К утру пострадавших доставили на берег и осмотрели, сейчас их здоровью ничто не угрожает. Как выяснилось, туристов перевозил житель села Новиково, не имеющий лицензии на морские перевозки и не являющийся сотрудником какого-либо туроператора.

В июне на реке Кубань в Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана с 14 туристами.

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