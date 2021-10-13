У берегов Сахалина перевернулась лодка с туристами на борту
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
«Силами корабельного состава Пограничного управления пятеро граждан были обнаружены на мысе (Анива). Подавали сигнал бедствия фонарём. Люди эвакуированы», — говорится в заявлении погрануправления.
К утру пострадавших доставили на берег и осмотрели, сейчас их здоровью ничто не угрожает. Как выяснилось, туристов перевозил житель села Новиково, не имеющий лицензии на морские перевозки и не являющийся сотрудником какого-либо туроператора.
В июне на реке Кубань в Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана с 14 туристами.