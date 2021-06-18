На реке в КЧР перевернулись два катамарана с 14 туристами

Два катамарана с 14 туристами перевернулись на реке Кубань в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов.

«Группа туристов из 14 человек отправилась в сплав на двух катамаранах самостоятельно, не зарегистрировавшись при этом в МЧС. Во время сплава катамараны перевернулись. 12 человек выбрались», — написал глава региона в своём Instagram.

Он сообщил, что «к сожалению, один турист найден погибшим, по другому незамедлительно организованы поисково-спасательные работы».

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае при сплаве на реке Катэн опрокинулась надувная лодка с зарегистрированной группой из 18 туристов, одна женщина погибла.