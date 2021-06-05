Один человек погиб в результате опрокидывания лодки в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае при сплаве на реке Катэн опрокинулась надувная лодка с зарегистрированной группой из 18 туристов, одна женщина погибла, сообщили в региональной прокуратуре.
Один человек погиб в результате опрокидывания лодки в Хабаровском крае
  • Река Катен © Wikipedia

Инцидент произошёл поздно вечером 4 июня в районе имени Лазо.

«В результате опрокидывания погибла женщина, её тело извлечено местными рыбаками из-под залома. Остальные туристы в настоящее время находятся в безопасности», — говорится в пресс-релизе.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства при оказании туристических услуг, а также соблюдения требований безопасности при организации сплавов.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении двух катеров на реке Амур в Хабаровском крае.

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