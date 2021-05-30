Три человека пострадали при столкновении катеров в Хабаровском крае
- globallookpress.com
- © Michael Runkel/imageBROKER.com
«Нештатная ситуация на реке произошла, пострадали три человека... был вызван борт санавиации, он сейчас находится в посёлке Богородское, дозаправляется и вылетает в Тахту», — приводит сообщение ТАСС.
В настоящее время пострадавшие находятся в сельской амбулатории.
По предварительным данным, на реке Амур столкнулись два катера, один из которых затонул.
Ранее сообщалось, что одного человека ищут после того, как на Кубенском озере в Вологодской области затонул катер.