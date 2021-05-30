Три человека пострадали при столкновении катеров в Хабаровском крае

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Три человека пострадали при столкновении двух катеров на реке Амур у села Тахта в Хабаровском крае, сообщили в региональном Минздраве.
Три человека пострадали при столкновении катеров в Хабаровском крае
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  • © Michael Runkel/imageBROKER.com

«Нештатная ситуация на реке произошла, пострадали три человека... был вызван борт санавиации, он сейчас находится в посёлке Богородское, дозаправляется и вылетает в Тахту», — приводит сообщение ТАСС.

В настоящее время пострадавшие находятся в сельской амбулатории.

По предварительным данным, на реке Амур столкнулись два катера, один из которых затонул.

Ранее сообщалось, что одного человека ищут после того, как на Кубенском озере в Вологодской области затонул катер.

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