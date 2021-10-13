Иммунолог рассказал о подготовке к ревакцинации от COVID-19

Привившимся полгода назад от коронавирусной инфекции россиянам необходимо подготовиться к ревакцинации, заявил иммунолог Николай Крючков.

В комментарии радио Sputnik гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», медицинских наук, иммунолог Николай Крючков посоветовал перед ревакцинацией убедиться, что состояние здоровья после первой прививки не изменилось.

«Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации», — сказал он.

Специалист напомнил об одном общем правиле для любой прививки: нужно дождаться стабилизации состояния пациента, когда стадия обострения хронического заболевания пройдёт. Если состояние здоровья с момента первичной вакцинации осталось неизменным, то реакция на третью дозу будет, вероятнее всего, такой же, как и на первую.

«Если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета. Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», — пояснил Крючков.

Он отметил, что вероятность появления каких-либо дополнительных побочных эффектов крайне мала.

По словам эксперта, необходимый уровень антител сформируется в организме не раньше, чем через две-три недели.

Российский лидер Владимир Путин ранее в ходе встречи с депутатами Госдумы VIII созыва обратил внимание на необходимость наращивать темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в стране.