Больничные в Удмуртии начнут оформлять только в электронном виде с 2022 года

Больничные листки в Удмуртии будут оформлять только в электронном виде с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования республики.

На данный момент электронные листки нетрудоспособности оформляют 94% медицинских учреждений. Принимают такие больничные 92% работодателей.

Информационное сообщение о больничном с момента его открытия можно проследить на портале госуслуг, если есть подтверждённая учётная запись, а с момента закрытия листка — в личном кабинете застрахованного ФСС.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.