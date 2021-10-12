Угрожавший полицейским оружием в Москве мужчина был пьян

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Мужчина, который пришёл на КПП отдела полиции на востоке Москвы и угрожал сотрудникам правоохранительных органов оружием, был пьян, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Угрожавший полицейским оружием в Москве мужчина был пьян
  • РИА Новости

«Сегодня в 16:55 на контрольно-пропускной пункт ОМВД России по району Преображенское города Москвы пришёл мужчина 1971 года рождения с признаками алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он использовал предмет, похожий на пистолет.

Полицейские обезвредили злоумышленника, применив приёмы борьбы.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина в дежурной части ОМВД по району Преображенское направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции, его обезвредили.

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