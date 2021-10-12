Угрожавший полицейским оружием в Москве мужчина был пьян
- РИА Новости
«Сегодня в 16:55 на контрольно-пропускной пункт ОМВД России по району Преображенское города Москвы пришёл мужчина 1971 года рождения с признаками алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он использовал предмет, похожий на пистолет.
Полицейские обезвредили злоумышленника, применив приёмы борьбы.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в Москве мужчина в дежурной части ОМВД по району Преображенское направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции, его обезвредили.