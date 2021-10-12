В Москве мужчина в дежурной части МВД угрожал полицейскому оружием
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении ГСУ СК по Москве.
Инцидент произошёл вечером 12 октября.
По данным СК, произвести выстрел подозреваемый 1971 года рождения не смог, «поскольку его действия были своевременно пресечены, а он обезврежен».
Возбуждено дело по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
Подозреваемого в ближайшее время доставят в подразделение СК для проведения следственных действий.