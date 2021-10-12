Бывший муж погибшей в ДТП в Сочи не принимал помощь от представителя Собчак

Антон Тарасов, бывший муж погибшей в ДТП с участием автомобиля, в котором в качестве пассажира находилась Ксения Собчак, в разговоре с RT сообщил, что представитель телеведущей предлагал любую помощь, но он её не принял.

«Представитель связывался... Любую помощь предлагали. На сегодняшний день... мы сейчас занимаемся вопросами похорон, ребёнком, нашими бытовыми вопросами и вопросами семейного характера, нам никакая помощь не нужна», — сказал он.

Он также отметил, что у них благополучная семья и они похоронят погибшую с достоинством и почестями.

«Дело в том, что моей дочке всего семь лет, и что будет ещё в жизни, какая помощь и на каком этапе нам может понадобиться, я даже представить не могу», — отметил он.

По его словам, на сегодняшний день он не принимал никакую помощь от представителей Собчак, но им помогают учителя дочери и близкие родственники.

Также мужчина рассказал, как дочь восприняла новость о гибели матери.

«Она примерно 30 минут висела на мне и плакала. И плакала не так, как дети плачут, когда ударятся... Дети в этом возрасте сразу не могут принять такую трагедию. Естественно, она будет переживать это ещё долгие годы», — сказал он.

Тарасов добавил, что «ничего с точки зрения графика ребёнка не поменялось, она так же ходит на кружки».

«Стараюсь её сейчас занять максимально. Ни на метр от неё не отхожу», — рассказал Тарасов.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП погибла находившаяся в Volkswagen женщина, двое человек получили травмы различной степени тяжести. Водителю Mercedes предъявлено обвинение, его отправили под домашний арест.