В Подмосковье мужчину приговорили к пожизненному заключению за изнасилования и убийства

Житель Московской области приговорён к пожизненному заключению по обвинению в изнасилованиях и убийствах. Об этом сообщает прокуратура области в Telegram-канале.

«Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, приговорил Живаева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Как установил суд, в июле 2007 года мужчина убил знакомую 17-летнюю девушку возле подмосковной деревни Нестерово. В сообщении прокуратуры говорится, что также он изнасиловал и убил другую девушку в январе 2019 года.

По данным ведомства, в апреле 2019 года мужчина изнасиловал в лесном массиве 19-летнюю девушку под угрозой применения ножа. Потерпевшая пообещала не обращаться в правоохранительные органы, и он её отпустил.

«С осуждённого взыскана компенсация морального вреда в размере 4 млн рублей, а также компенсация материального ущерба на сумму 5,5 тыс. рублей», — уточняет прокуратура.

Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве трёх студенток в Гае предъявлено обвинение по пяти статьям.