Опрос: 48% россиян видят возможность больше зарабатывать на фрилансе

Почти половина (48%) россиян видят возможность больше зарабатывать на фрилансе. Исследование, которое провели сервисы «Работа.ру» и «СберУслуги», есть в распоряжении RT.

При этом 39% россиян подчеркнули, что их привлекает возможность самостоятельно определять график работы, а 35% выделили перспективы удалённой работы на фрилансе.

Кроме того, треть респондентов отметили, что на фрилансе работать проще, а 27% считают, что так можно участвовать в нескольких проектах одновременно.

Ещё 16% опрошенных отмечают, что привлекательность фрилансу добавляет возможность переезда в другой город или страну. В варианте «Другое» 11% респондентов чаще всего указывали, что фриланс предполагает работу в более перспективной профессии, чем сейчас.

Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа, приняли участие более 4,9 тыс. респондентов из всех регионов страны.

В рамках исследования был проведён ещё один опрос, в котором приняли участие 10 тыс. респондентов. Согласно его результатам, 49% респондентов ответили, что задумывались о переходе на фриланс. 13% заявили, что точно не хотят работать в таком формате, а 38% опрошенных сказали, что не задумывались об этом.

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