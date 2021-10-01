Опрос: россияне назвали самые безопасные сферы для поиска работы

Жители России назвали самые безопасные сферы для поиска работы. Это медицина и фармацевтика, бухгалтерия и финансы, ЖКХ.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование интернет-сервиса «Авито Работа».

Более половины респондентов (от 51 до 55%) утверждают, что не сталкивались с уловками при поиске работы за последний год в перечисленных сферах.

По словам 48% опрошенных, они не испытывали проблем с недобросовестными работодателями в сфере производства, добычи и обработки сырья и сельского хозяйства, а также в сфере маркетинга, пиара и рекламы (47%).

В сфере образования и науки не сталкивались с проблемами 46% россиян, в IT, интернете, телекоммуникациях — 44%, в фитнесе, салонах красоты — 41%, в административной работе — 40%, в туризме, ресторанах — 40%.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.