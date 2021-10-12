Главу Ярославской области Миронова назначили помощником президента
- РИА Новости
«Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Также Владимир Путин назначил Анатолия Серышева, занимавшего пост помощника главы государства, полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.
Ранее глава администрации Пензы Андрей Лузгин подал заявление об отставке.