Мэр Пензы подал заявление об отставке
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«Андрей Вячеславович Лузгин подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года. Он занимал должность главы администрации города Пензы на протяжении двух лет», — говорится в заявлении.
Отмечается, что вопрос о сложении полномочий будет рассмотрен на внеочередном заседании городской думы в пятницу, 15 октября.
Ранее глава администрации города Судака Республики Крым Игорь Степиков подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.