Мэр Пензы подал заявление об отставке

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подал заявление об отставке. Об этом сообщили в городской администрации.

«Андрей Вячеславович Лузгин подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года. Он занимал должность главы администрации города Пензы на протяжении двух лет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вопрос о сложении полномочий будет рассмотрен на внеочередном заседании городской думы в пятницу, 15 октября.

Ранее глава администрации города Судака Республики Крым Игорь Степиков подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.