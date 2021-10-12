Мэр Пензы подал заявление об отставке

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Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подал заявление об отставке. Об этом сообщили в городской администрации.
Мэр Пензы подал заявление об отставке
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«Андрей Вячеславович Лузгин подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года. Он занимал должность главы администрации города Пензы на протяжении двух лет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вопрос о сложении полномочий будет рассмотрен на внеочередном заседании городской думы в пятницу, 15 октября.

Ранее глава администрации города Судака Республики Крым Игорь Степиков подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

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