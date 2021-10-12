Путин назначил Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе
- РИА Новости
«Назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — заявили в Кремле.
Отмечается, что глава государства подписал соответствующий указ.
Серышев занимал должность помощника президента.
Ранее президент России Владимир Путин назначил замглавы Минстроя Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области.