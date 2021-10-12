Путин назначил Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе

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Российский лидер Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. 
Путин назначил Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе
  • РИА Новости

«Назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — заявили в Кремле.

Отмечается, что глава государства подписал соответствующий указ.

Серышев занимал должность помощника президента.

Ранее президент России Владимир Путин назначил замглавы Минстроя Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области.

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