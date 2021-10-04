Путин назначил Егорова на пост врио главы администрации Тамбовской области

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Президент России Владимир Путин назначил замглавы Минстроя Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области.
Путин назначил Егорова на пост врио главы администрации Тамбовской области
  • Reuters

«Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администрации Тамбовской области», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин принял отставку главы администрации региона Александра Никитина по собственному желанию.

Также глава государства назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области после того, как бывший глава региона Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы.

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