Более 22 тысяч человек сделали ЭКГ с помощью кардиокресла в центрах госуслуг Москвы

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Более 22 тыс. человек сделали электрокардиограмму с помощью кардиокресла в центрах госуслуг Москвы.
Более 22 тысяч человек сделали ЭКГ с помощью кардиокресла в центрах госуслуг Москвы
  • © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мы создаём для москвичей встроенные в городскую инфраструктуру возможности для контроля за состоянием своего здоровья и ранней диагностики заболеваний. Так, в центрах госуслуг установлены современные диагностические комплексы, роботы-диагносты, тонометры», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, Московский центр инновационных технологий в здравоохранении запустил пилотный проект в 25 офисах «Мои документы». Благодаря кардиокреслам можно сделать ЭКГ за одну минуту. Результаты доступны в электронной медкарте, а в случае отклонений приходит смс с рекомендацией обратиться к врачу.

Ранее профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал запуск бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в столице.

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