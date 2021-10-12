Более 22 тысяч человек сделали ЭКГ с помощью кардиокресла в центрах госуслуг Москвы

Более 22 тыс. человек сделали электрокардиограмму с помощью кардиокресла в центрах госуслуг Москвы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мы создаём для москвичей встроенные в городскую инфраструктуру возможности для контроля за состоянием своего здоровья и ранней диагностики заболеваний. Так, в центрах госуслуг установлены современные диагностические комплексы, роботы-диагносты, тонометры», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, Московский центр инновационных технологий в здравоохранении запустил пилотный проект в 25 офисах «Мои документы». Благодаря кардиокреслам можно сделать ЭКГ за одну минуту. Результаты доступны в электронной медкарте, а в случае отклонений приходит смс с рекомендацией обратиться к врачу.

Ранее профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал запуск бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в столице.