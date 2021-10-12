В Москве ужесточат контроль за ночными заведениями из-за коронавируса
- Pixabay
«Проверки в заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жёстко наказывать и закрывать, если не начнут соблюдать меры», — цитирует его ТАСС.
Немерюк подчеркнул, что заведения должны соблюдать все требования Роспотребнадзора: термометрию сотрудников и посетителей на входе, расстановку столов на 1,5 м друг от друга и так далее.
Ранее в Хакасии приняли решение об ужесточении ограничений из-за коронавируса.
12 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 растёт в 77 из 85 регионов России.