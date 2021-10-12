В Москве ужесточат контроль за ночными заведениями из-за коронавируса

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Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в городе ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических мер ночными заведениями из-за напряжённой ситуации с коронавирусом.
В Москве ужесточат контроль за ночными заведениями из-за коронавируса
  • Pixabay

«Проверки в заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жёстко наказывать и закрывать, если не начнут соблюдать меры», — цитирует его ТАСС.

Немерюк подчеркнул, что заведения должны соблюдать все требования Роспотребнадзора: термометрию сотрудников и посетителей на входе, расстановку столов на 1,5 м друг от друга и так далее.

Ранее в Хакасии приняли решение об ужесточении ограничений из-за коронавируса.

12 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 растёт в 77 из 85 регионов России.

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