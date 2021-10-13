Опрос: 65% россиян хотели бы заранее знать о генетической предрасположенности к заболеваниям

Больше половины жителей России (65%) хотели бы заранее знать о генетической предрасположенности к серьёзным заболеваниям. Об этом свидетельствуют результаты исследования (есть в распоряжении RT) СК «Росгосстрах Жизнь» и компании Genotek.

Чаще других так отвечали жители Санкт-Петербурга — 69%, Казани — 66%, Москвы — 65%, Екатеринбурга — 64% и Новосибирска — 59,4%.

При этом каждый третий россиянин хотел бы оставаться в неведении.

Кроме того, согласно исследованию, каждый второй из опрошенных не испытывает никаких опасений, связанных с прохождением генетического теста, а вот каждого пятого беспокоит, что полученная информация может быть использована против них.

12% опрошенных считают прохождение теста опасным, так как данные, по их мнению, не будут храниться достаточно надёжно и попадут в руки злоумышленников.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян из всех федеральных округов.

Ранее россияне рассказали, как поддерживают своё здоровье. Выяснилось, что здорового питания придерживается почти половина опрошенных.