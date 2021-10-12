Умер бывший официальный представитель СК Владимир Маркин

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В Следственном комитете сообщили о смерти бывшего официального представителя ведомства Владимира Маркина.
Умер бывший официальный представитель СК Владимир Маркин
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжёлая утрата для всех нас», — говорится в сообщении СК в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким Маркина.

14 сентября умер бывший полпред президента России в ЮФО генерал Виктор Казанцев, который также командовал Северо-Кавказским военным округом.

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