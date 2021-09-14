Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев

В Краснодаре умер бывший полпред президента России в ЮФО генерал Виктор Казанцев, который также командовал Северо-Кавказским военным округом. Ему было 75 лет, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Виктор Германович пользовался заслуженным уважением. За годы службы Отечеству он не раз демонстрировал выдержку, твёрдость духа, силу характера, готовность брать на себя ответственность в ходе сложнейших боевых операций, в том числе на Северном Кавказе», — говорится в телеграмме губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Казанцев родился 22 февраля 1946 года в Белоруссии, окончил Свердловское суворовское училище, Ленинградское высшее командное училище, военные академии имени М.В. Фрунзе и Генерального штаба ВС России.

Он занимал руководящие должности в Закавказье, Средней Азии, Чехословакии и Забайкалье.