Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев
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- РИА Новости
«Виктор Германович пользовался заслуженным уважением. За годы службы Отечеству он не раз демонстрировал выдержку, твёрдость духа, силу характера, готовность брать на себя ответственность в ходе сложнейших боевых операций, в том числе на Северном Кавказе», — говорится в телеграмме губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Казанцев родился 22 февраля 1946 года в Белоруссии, окончил Свердловское суворовское училище, Ленинградское высшее командное училище, военные академии имени М.В. Фрунзе и Генерального штаба ВС России.
Он занимал руководящие должности в Закавказье, Средней Азии, Чехословакии и Забайкалье.