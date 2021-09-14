Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Казанцева

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Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-командующего войсками на Северном Кавказе, Героя России Виктора Казанцева. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Казанцева
  • © AP

«Примите соболезнования в связи с кончиной Виктора Германовича Казанцева, Героя России, человека большой внутренней силы и личного мужества», — говорится в тексте.

Глава государства назвал Казанцева настоящим офицером, талантливым военачальником, который посвятил жизнь защите Отечества и развитию российской армии.

Он также отметил его большой вклад в борьбу с международным терроризмом.

Казанцев скончался 14 сентября в Краснодаре на 76-м году жизни. В 1999—2000 годах он был командующим объединённой группировкой войск на Северном Кавказе, когда там велась борьба с террористическими группировками. Позднее занимал пост полпреда президента в ЮФО.

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