В России за сутки выявили 28 190 случаев коронавируса

В России в течение суток выявили 28 190 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 29 409 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За всё время пандемии в России подтвердили 7 832 964 случая COVID-19.

Отмечается, что за сутки после перенесённого коронавируса выписали 20 706 человек, за всё время — 6 894 285. Накануне были выписаны 15 460 человек.

Ранее правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами от коронавирусной инфекции.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.