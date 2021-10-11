Мануальный терапевт рассказал, как сохранить здоровье позвоночника

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Мануальный терапевт, вертебролог Сергей Десенко рассказал, как сохранить здоровье позвоночника.
Мануальный терапевт рассказал, как сохранить здоровье позвоночника
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«Я бы не советовал применять корсет, чтобы улучшить осанку, потому что, по данным наших и зарубежных авторов, это приводит к ухудшению ситуации. При нарушениях осанки корсет влияет так, что мышцы привыкают не работать», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, необходимо правильно сидеть — прямо, чтобы ноги касались пола, а спина прилегала плотно к спинке стула.

«Помогают только физические упражнения, гимнастика, массажные техники, мануальные техники. Они позволяют исправить, если есть нарушения, или поддерживать осанку», — отметил Десенко.

Ранее Михаил Бобырь, невролог, академик РАМТН, кандидат медицинских наук, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как избавиться от боли в спине при помощи плавания.

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