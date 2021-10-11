Мануальный терапевт рассказал, как сохранить здоровье позвоночника

Мануальный терапевт, вертебролог Сергей Десенко рассказал, как сохранить здоровье позвоночника.

«Я бы не советовал применять корсет, чтобы улучшить осанку, потому что, по данным наших и зарубежных авторов, это приводит к ухудшению ситуации. При нарушениях осанки корсет влияет так, что мышцы привыкают не работать», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, необходимо правильно сидеть — прямо, чтобы ноги касались пола, а спина прилегала плотно к спинке стула.

«Помогают только физические упражнения, гимнастика, массажные техники, мануальные техники. Они позволяют исправить, если есть нарушения, или поддерживать осанку», — отметил Десенко.

Ранее Михаил Бобырь, невролог, академик РАМТН, кандидат медицинских наук, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как избавиться от боли в спине при помощи плавания.