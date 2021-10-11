Диетолог Павлюк рассказала, как добиться снижения веса

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Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, как добиться снижения веса.
Диетолог Павлюк рассказала, как добиться снижения веса
  • Pixabay

«Набор веса начинается у любого человека, если он употребляет больше калорий, чем тратит. Чтобы сократить вес, нужно сократить объём потребляемых калорий. Очень важно увеличить физическую нагрузку», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, чтобы понять, есть ли ожирение, необходимо измерить индекс массы тела. Также можно измерить окружность талии.

«Для женщин окружность более 80 см будет избыточной, а для мужчин окружность 94 см является границей нормы», — уточнила Павлюк.

Для снижения веса она рекомендует употреблять достаточное количество фруктов и овощей, молочные, цельнозерновые и белковые продукты, а также жиры растительного происхождения.

Ранее кандидат медицинских наук врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.

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