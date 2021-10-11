Диетолог Королёва рассказала о способах борьбы с проблемой ожирения

Диетолог Маргарита Королёва рассказала о способах борьбы с проблемой ожирения.

«Когда пациенты приходят к доктору, к сожалению, они слышат только две фразы: «Надо меньше есть и больше двигаться». Тем временем в Японии и Южной Корее маленьких детей обучают правилам питания — сочетанию компонентов, режиму, говорят о ценности и необходимости сна, физической активности», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, ребёнок должен понимать, что здоровье — это ценность, и знать, по каким законам работает организм.

«Когда человек понимает это, организм начинает выстраивать гармонию и ведёт его по жизни», — пояснила Королёва.

Как отметила диетолог, существуют персонифицированные программы с диагностикой, своевременным лечением и профилактикой.

«Чтобы «пролонгировать» жизнь, нужно заботиться о себе», — заключила она.

Ранее кандидат медицинских наук врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.