Диетолог Королёва рассказала о способах борьбы с проблемой ожирения

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Диетолог Маргарита Королёва рассказала о способах борьбы с проблемой ожирения.
Диетолог Королёва рассказала о способах борьбы с проблемой ожирения
  • Pixabay

«Когда пациенты приходят к доктору, к сожалению, они слышат только две фразы: «Надо меньше есть и больше двигаться». Тем временем в Японии и Южной Корее маленьких детей обучают правилам питания — сочетанию компонентов, режиму, говорят о ценности и необходимости сна, физической активности», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, ребёнок должен понимать, что здоровье — это ценность, и знать, по каким законам работает организм.

«Когда человек понимает это, организм начинает выстраивать гармонию и ведёт его по жизни», — пояснила Королёва.

Как отметила диетолог, существуют персонифицированные программы с диагностикой, своевременным лечением и профилактикой.

«Чтобы «пролонгировать» жизнь, нужно заботиться о себе», — заключила она.

Ранее кандидат медицинских наук врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.

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