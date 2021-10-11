Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Раковой

Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы.

«11 октября зарегистрирована жалоба защиты на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Раковой М.Н.», — цитирует суд РИА Новости.

Как уточняет агентство, Ракова обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

7 октября суд в Москве арестовал Ракову до 6 декабря. С 4 октября она была уволена с поста вице-президента Сбербанка.