Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Раковой

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Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы.
Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Раковой
  • РИА Новости

«11 октября зарегистрирована жалоба защиты на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Раковой М.Н.», — цитирует суд РИА Новости.

Как уточняет агентство, Ракова обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

7 октября суд в Москве арестовал Ракову до 6 декабря. С 4 октября она была уволена с поста вице-президента Сбербанка.

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