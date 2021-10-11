Психолог рассказал о «мировом стрессе» из-за COVID-19

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Психолог Павел Жавнеров рассказал, что коронавирус является «мировым стрессом», а информация о нём может спровоцировать тревожно-депрессивное расстройство.
Психолог рассказал о «мировом стрессе» из-за COVID-19
  • Pixabay

В беседе с НСН психолог прокомментировал сообщения о росте числа пациентов с депрессией и тревожностью на фоне пандемии.

«То, что у людей на 25% повысилось количество тревожных расстройств, — это не совсем так. Просто коронавирус и в эмоциональном, и в физическом плане был катализатором и ускорителем тревожности. В результате люди, которые были в шаге от того, чтобы столкнуться с обострением, сталкиваются с COVID-19, информацией о нём, болеют им и приходят в обострённое состояние быстрее, чем без всего этого. Это мировой стресс, который повысил уровень тревожности», — сказал Жавнеров.

Ранее психолог Элена Гамаюн в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как бороться с плохим настроением в осенний период.

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