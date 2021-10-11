В Липецкой области вводят тестовый режим пропуска в кафе и рестораны по QR-кодам

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В Липецкой области в тестовом режиме вводят систему QR-кодов на предприятиях общепита, сообщили в пресс-службе областной администрации.
В Липецкой области вводят тестовый режим пропуска в кафе и рестораны по QR-кодам
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«В Липецкой области вводят систему QR-кодов. Пока в тестовом режиме и только в предприятиях общественного питания. При входе в ресторан или кафе посетителю предложат показать QR-код сертификата вакцинации и документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Ранее власти Татарстана сообщили, что в республике 11 октября стартует обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий жителей.

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