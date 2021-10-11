В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий жителей Татарстана стартует 11 октября. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

«В Республике Татарстан вводится обязательная вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции», — сообщает управление в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что нововведение принято на основе постановления главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Марины Патяшиной из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Обязательной вакцинации подлежат лица 60 лет и старше, а также работники медицинских, образовательных организаций, соцучреждений, транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства, правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, работники сферы услуг.

Ранее Минздрав Татарстана разъяснил, как будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса в условиях новых ограничений, вступающих в силу на территории республики с 11 октября.