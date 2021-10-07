В Татарстане ужесточают ограничения по коронавирусу
Об этом сообщает «Реальное время».
Отмечается, что лица старше 65 лет, которые не привились от коронавируса или не переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, должны соблюдать режим самоизоляции.
Кроме того, общая заполняемость залов ограничена до 50%, но не более 500 человек.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.