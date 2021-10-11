В Алтайском крае возбудили дело об истязании детей под опекой
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса России (истязание заведомо несовершеннолетнего, совершённое в отношении двух и более лиц)», — сообщает пресс-служба.
По информации следствия, на протяжении трёх лет члены семьи опекунов регулярно причиняли четверым мальчикам 2007, 2008 и 2010 годов рождения, находящимся под опекой, физические и психические страдания посредством нанесения побоев.
Позднее дети сбежали из семьи, сейчас они находятся в одном из детских учреждений края.
Следователями проводятся неотложные следственные действия, экспертиза и допросы потерпевших и свидетелей случившегося. Расследование дела продолжается.
В июле в Алтайском крае местного жителя признали виновным в истязании своих несовершеннолетних детей.