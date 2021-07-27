В Алтайском крае мужчина получил 3,5 года колонии за истязание детей
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по Алтайскому краю.
«По предварительным данным следствия и суда, у жителя одного из сёл Немецкого национального района находилось на воспитании шестеро детей от шести до 15 лет», — говорится в материале.
С января 2016 по март 2020 года мужчина, как выяснило следствие, истязал детей.
Поводом для физического и морального наказания детей могла стать любая провинность: недовольство поведением, отказ в помощи по хозяйству, школьная неуспеваемость и многое другое.
В настоящее время дети проживают с матерью.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.