Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал сделать прививку от COVID-19 до прививки от гриппа.

«Если человек не привит ни от гриппа, ни от коронавируса и не переболел, то первое, что я ему посоветую, — привиться от коронавируса. Уйдёт у него на это, считая сегодняшний день, две недели, он завершит вакцинацию и ещё через месяц спокойно привьётся от гриппа», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Онищенко, если человек заболеет гриппом, то подготовит «очень хорошую почву» для COVID-19 до конца сезона. Он отметил, что ожидается «непростая зима».

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