Онищенко рекомендовал сделать прививку от COVID-19 до прививки от гриппа

Короткая ссылка
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал сделать прививку от COVID-19 до прививки от гриппа.
Онищенко рекомендовал сделать прививку от COVID-19 до прививки от гриппа
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Если человек не привит ни от гриппа, ни от коронавируса и не переболел, то первое, что я ему посоветую, — привиться от коронавируса. Уйдёт у него на это, считая сегодняшний день, две недели, он завершит вакцинацию и ещё через месяц спокойно привьётся от гриппа», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Онищенко, если человек заболеет гриппом, то подготовит «очень хорошую почву» для COVID-19 до конца сезона. Он отметил, что ожидается «непростая зима».

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить