Онищенко рекомендовал сделать прививку от COVID-19 до прививки от гриппа
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- РИА Новости
«Если человек не привит ни от гриппа, ни от коронавируса и не переболел, то первое, что я ему посоветую, — привиться от коронавируса. Уйдёт у него на это, считая сегодняшний день, две недели, он завершит вакцинацию и ещё через месяц спокойно привьётся от гриппа», — заявил он в беседе с НСН.
По словам Онищенко, если человек заболеет гриппом, то подготовит «очень хорошую почву» для COVID-19 до конца сезона. Он отметил, что ожидается «непростая зима».
Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.