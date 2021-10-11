В Новгородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Новгородской области зафиксировали 189 случаев коронавируса за последние сутки. Отмечается, что из больниц выписали 169 человек.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Вакцинацию в регионе прошли более 180 тыс. человек. Оба компонента вакцины от COVID-19 получили почти 143 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Севастополе за последние 24 часа зарегистрировали 247 случаев коронавируса, передаёт ИА SevastopolMedia. Вылечились 74 человека.

Общее число заболевших в городе достигло 32 929.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.