В Новгородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.
Вакцинацию в регионе прошли более 180 тыс. человек. Оба компонента вакцины от COVID-19 получили почти 143 тыс. жителей.
Также стало известно, что в Севастополе за последние 24 часа зарегистрировали 247 случаев коронавируса, передаёт ИА SevastopolMedia. Вылечились 74 человека.
Общее число заболевших в городе достигло 32 929.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.