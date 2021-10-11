В Кремле рассказали о сокращении количества коек для пациентов с COVID-19 в больницах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о стремительном снижении количества коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в больницах в ряде российских регионов.

«Многие регионы в зависимости от резервного количества койко-мест — это количество во многих регионах сокращается стремительно», — сказал Песков.

По его словам, причиной тому служит преобладание числа заболевших над выздоровевшими.

«Главная задача — это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных», — заключил он.

Ранее Песков назвал уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно низким.