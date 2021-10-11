В Кремле рассказали о сокращении количества коек для пациентов с COVID-19 в больницах
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«Многие регионы в зависимости от резервного количества койко-мест — это количество во многих регионах сокращается стремительно», — сказал Песков.
По его словам, причиной тому служит преобладание числа заболевших над выздоровевшими.
«Главная задача — это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных», — заключил он.
Ранее Песков назвал уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно низким.