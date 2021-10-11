Песков назвал уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно низким

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уровень вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России непозволительно мал.
Песков назвал уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно низким
  • Reuters

«Уровень вакцинации у нас... непозволимо маленький», — сказал Песков.

Он добавил, что по этой причине в стране наблюдается высокий уровень смертности от коронавируса и появление более агрессивных и патогенных штаммов, которые представляют собой большую опасность.

«Единственное, что сохраняет жизни, — это прививка», — резюмировал Песков, порекомендовав вакцинироваться тем, кто этого ещё не сделал.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о показателях смертности от COVID-19 в России в августе.

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