Голикова рассказала о показателях смертности от COVID-19 в России в августе

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В России 81,7% прироста смертности в августе приходится на смертность от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова рассказала о показателях смертности от COVID-19 в России в августе
  • Reuters

«Из общего прироста смертности в августе текущего года 81,7% приходится на смертность от COVID-19», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она отметила, что в августе 2021 года по сравнению с августом прошлого года снижение смертности зафиксировано в республиках Мордовия и Ингушетия и Чеченской Республике.

По данным Росстата, смертность в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 32,5%, а в январе — августе 2021 года по сравнению с январём — августом 2020 года — на 18,9%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в стране.

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