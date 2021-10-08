Голикова рассказала о показателях смертности от COVID-19 в России в августе
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«Из общего прироста смертности в августе текущего года 81,7% приходится на смертность от COVID-19», — цитирует РИА Новости Голикову.
Она отметила, что в августе 2021 года по сравнению с августом прошлого года снижение смертности зафиксировано в республиках Мордовия и Ингушетия и Чеченской Республике.
По данным Росстата, смертность в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 32,5%, а в январе — августе 2021 года по сравнению с январём — августом 2020 года — на 18,9%.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в стране.