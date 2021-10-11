Кабмин утвердил концепцию интеграции беспилотников в воздушное пространство

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Правительство утвердило концепцию интеграции беспилотного транспорта в единое воздушное пространство. Она будет реализована в три этапа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Кабмин утвердил концепцию интеграции беспилотников в воздушное пространство
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Сначала нужно изменить воздушное законодательство, сформировать нормативную базу, в том числе упростить процедуры, которые позволяют владельцам таких аппаратов оформлять документы и разрешения на полёт», — заявил премьер-министр.

Затем необходимо модернизировать авиационную инфраструктуру и системы наблюдения. 

Главной задачей принятой концепции является обеспечение максимального уровня безопасности, которого необходимо достичь в ближайшие десять лет, заявил Мишустин.

RT вёл трансляцию вступительного слова главы кабмина.

Ранее стало известно, что в России проведут эксперимент по выдаче электронных аттестатов.

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