Кабмин утвердил концепцию интеграции беспилотников в воздушное пространство

Правительство утвердило концепцию интеграции беспилотного транспорта в единое воздушное пространство. Она будет реализована в три этапа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Сначала нужно изменить воздушное законодательство, сформировать нормативную базу, в том числе упростить процедуры, которые позволяют владельцам таких аппаратов оформлять документы и разрешения на полёт», — заявил премьер-министр.

Затем необходимо модернизировать авиационную инфраструктуру и системы наблюдения.

Главной задачей принятой концепции является обеспечение максимального уровня безопасности, которого необходимо достичь в ближайшие десять лет, заявил Мишустин.

RT вёл трансляцию вступительного слова главы кабмина.

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