Число госпитализаций с коронавирусом в Подмосковье за неделю выросло на 23%

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В Московской области число госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось на 23%, сообщила на совещании с правительством Подмосковья министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Число госпитализаций с коронавирусом в Подмосковье за неделю выросло на 23%
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«По количеству госпитализаций мы приросли на 23% за прошедшую неделю. В день мы госпитализируем порядка 850, уже почти до 900 человек в сутки», — приводит ТАСС слова Стригунковой.

По этим показателям Московская область приближается к пиковым нагрузкам, пояснила она.

Министр добавила, что всего в регионе вакцинацию от COVID-19 прошли порядка 3,6 млн человек.

«Есть люди с прививками (среди госпитализированных с COVID-19. — RT), но мы посмотрели, что среди всех вакцинированных — 3,6 млн человек — заболевает 1%», — сказала Стригункова.

В России за сутки выявили 29 409 случаев коронавируса.

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