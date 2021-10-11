Число госпитализаций с коронавирусом в Подмосковье за неделю выросло на 23%

В Московской области число госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось на 23%, сообщила на совещании с правительством Подмосковья министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«По количеству госпитализаций мы приросли на 23% за прошедшую неделю. В день мы госпитализируем порядка 850, уже почти до 900 человек в сутки», — приводит ТАСС слова Стригунковой.

По этим показателям Московская область приближается к пиковым нагрузкам, пояснила она.

Министр добавила, что всего в регионе вакцинацию от COVID-19 прошли порядка 3,6 млн человек.

«Есть люди с прививками (среди госпитализированных с COVID-19. — RT), но мы посмотрели, что среди всех вакцинированных — 3,6 млн человек — заболевает 1%», — сказала Стригункова.

В России за сутки выявили 29 409 случаев коронавируса.